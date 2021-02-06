У Дніпропетровській області зійшов з рейок вантажний потяг: деякі потяги затримуються (фото)

Загиблих і постраждалих немає. Пошкоджено залізничне полотно і електрична опора.

У Дніпропетровській області біля станції Воскобойня зійшли з рейок 8 вагонів вантажного потягу, що слідував за маршрутом Кривий Ріг — Нижньодніпровськ-Вузол. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджено залізничне полотно і електрична опора.

Про це повідомили в ДСНС.

Всього в складі потягу було 57 вагонів. Чотири з них, які перевозили клінкер, перекинулися.

На місце аварії прибули аварійні бригади Дніпровської регіональної філії "Придніпровська залізниця". На даний момент електропостачання відновлено.

Тривають роботи з очищення аварійної ділянки від пошкоджених елементів і відновлення залізничного полотна.

Як повідомили в "Укрзалізниці", через аварію затримуються потяги південного напрямку, зокрема:

потяг №116 Бердянськ — Київ вирушив із затримкою 2 години 5 хв .;

потяг №38 Запоріжжя — Київ вирушив зі станції П'ятихатки ст. з затримкою 1 година 55 хв .;

потяг №12 Київ — Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ з затримкою на 3 години .;

потяг №92 Одеса — Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве з затримкою на 2 години 30 хв.

В "УЗ" додали, що залізничники розслідують причини сходу вантажних вагонів. Роботи з розчищення аварійної ділянки тривають.

Нагадаємо, на залізничному переїзді поблизу станції Погребище Вінницької області двоє чоловіків у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння зупинили поїзд заради відео в Instagram.