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У Дніпропетровській області зійшов з рейок вантажний потяг: деякі потяги затримуються (фото)

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Вантажний поїзд, Залізничне полотно, Дніпропетровська область, Рейки, електроопори
Фото: ГСЧС

Загиблих і постраждалих немає. Пошкоджено залізничне полотно і електрична опора.

У Дніпропетровській області біля станції Воскобойня зійшли з рейок 8 вагонів вантажного потягу, що слідував за маршрутом Кривий Ріг — Нижньодніпровськ-Вузол. Загиблих та постраждалих немає. Пошкоджено залізничне полотно і електрична опора.

Про це повідомили в ДСНС.

Всього в складі потягу було 57 вагонів. Чотири з них, які перевозили клінкер, перекинулися.

Вантажний поїзд, Залізничне полотно, Дніпропетровська область, Рейки, електроопори

На місце аварії прибули аварійні бригади Дніпровської регіональної філії "Придніпровська залізниця". На даний момент електропостачання відновлено.

Вантажний поїзд, Залізничне полотно, Дніпропетровська область, Рейки, електроопори

Тривають роботи з очищення аварійної ділянки від пошкоджених елементів і відновлення залізничного полотна.

Вантажний поїзд, Залізничне полотно, Дніпропетровська область, Рейки, електроопори

Як повідомили в "Укрзалізниці", через аварію затримуються потяги південного напрямку, зокрема:

  • потяг №116 Бердянськ — Київ вирушив із затримкою 2 години 5 хв .;
  • потяг №38 Запоріжжя — Київ вирушив зі станції П'ятихатки ст. з затримкою 1 година 55 хв .;
  • потяг №12 Київ — Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ з затримкою на 3 години .;
  • потяг №92 Одеса — Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве з затримкою на 2 години 30 хв.

В "УЗ" додали, що залізничники розслідують причини сходу вантажних вагонів. Роботи з розчищення аварійної ділянки тривають.

Нагадаємо, на залізничному переїзді поблизу станції Погребище Вінницької області двоє чоловіків у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння зупинили поїзд заради відео в Instagram.