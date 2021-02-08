Одесский скульптор Александр Милов создаст для Дубая 9-тонный монумент коронавируса (эскиз)

Скульптура посвящена пандемии Covid-19 и преисполнена символизма.

Известный одесский скульптор Александр Милов показал на своей странице в Фейсбуке эскиз девятитонного монумента для города Дубаи (ОАЭ), который изображает планету Земля в форме коронавируса.

По замыслу автора, он будет сделан из полиэфирной смолы, бетона и нержавеющей стали. Высота скульптуры составит 15 метров, ширина – 13 метров, а глубина – 12 метров. Основание фигуры в диаметре будет 21 метр, а высота бетонной основы – 45 сантиметров.

Молекула коронавируса с шипами будет иметь форму Земли, на поверхности которой стоят люди, взявшись за руки. При этом каждая фигура будет состоять из тысяч обнявшихся людей, находящихся друг у друга на плечах и символизируя разные социальные группы и их ценности, объединенные одной проблемой – пандемией.

Всего в композиции будет 56 фигур взрослых и детей без ртов. Это – еще один способ показать ограничения, в которых оказалось человечество из-за вируса, говорится в описании.

Основание молекулы составит обычная семья – символ продолжения рода естественным путём, а вся планета вертится на голове матери.

Хоровод солнца состоит из семи взрослых и стольких же детей, которыми руководит мужская фигура, которая является осью планеты. В центре хоровода влюблённая пара, являющаяся символом любви. Вокруг них – еще три пары с детьми, причем там есть как гетеросексуальная семья с ребенком, так и две однополые семьи (мужчина+мужчина+ребенок и женщина+женщина+ребенок). Это – отсылка к новому тренду, который символизирует семьи разной ориентации.

При этом в стороне от основного хоровода стоят две влюбленные пары (женщина+женщина, мужчина+мужчина). Они являются олицетворением непринятия сексуальных меньшинств обществом.

В композиции также есть мать-одиночка с сыном, а на их фоне – фигура мужчины, который смотрит на часы. Для равновесия автор добавил отца-одиночку с дочерью, а возле них – фигуру танцующей молодой женщины. Рядом – хоровод из шести взрослы, в центре которых мальчик и девочка, держащиеся за руки и символизирующие дружбу и взаимную любовь.

Последние две группы состоят из женщины с тремя мужчинами и мужчины с тремя женщинами, что символизирует матриархат и патриархат соответственно.

Вся эта композиция крутится вокруг своей оси под углом вращения планеты и засчёт удерживающей дуги напоминает глобус. Когда молекула загорается, композиция превращается в танец Солнца и отражающей его Луны.

"Он рассказывает свою собственную историю, не нуждается в объяснении, говорит о солидарности и единстве, что мы все затронуты этим вирусом, и единственный выход – это объединить всех нас для борьбы с ним", – охарактеризовал скульптуру сам автор.

Александр Милов уже известен своими работами. Так, фото его композиции "Любовь" для фестиваля Burning Man (пустыня Black Rock, штат Невада) облетело все мировые СМИ. Она представляет собой мужчину и женщину ростом в 7,5 м и 5-метровых детей. Ее высота 17,5 метров в длину, 5,5 метров – в ширину и 7,5 метров – в высоту.

[ + – ] Композиция Александра Милова "Любовь" для фестиваля Burning Man Фото: Зеркало недели

Напомним, неизвестные надругались над фигуркой балерины, которая стояла на перекрестке улиц Сретенской и Стрелецкой в столице около 10 лет. Ее автор – Константин Скритуцкий.