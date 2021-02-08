Одеський скульптор Олександр Мілов створить для Дубаю 9-тонний монумент коронавірусу (ескіз)

Скульптура присвячена пандемії Covid-19 і сповнена символізму.

Відомий одеський скульптор Олександр Мілов показав на своїй сторінці у Фейсбуці ескіз дев'ятитонного монумента для міста Дубаї (ОАЕ), який зображує планету Земля у формі коронавірусу.

За задумом автора, він буде зроблений з поліефірної смоли, бетону та неіржавної сталі. Висота скульптури складе 15 метрів, ширина — 13 метрів, а глибина — 12 метрів. Основа фігури в діаметрі буде 21 метр, а висота бетонної основи — 45 сантиметрів.

Молекула коронавірусу із зубцями матиме форму Землі, на поверхні якої стоять люди, взявшись за руки. При цьому кожна фігура складатиметься із тисяч людей, що обіймаються, які знаходяться одна в одної на плечах і символізуючи різні соціальні групи та їх цінності, об'єднані однією проблемою — пандемією.

Усього в композиції буде 56 фігур дорослих і дітей без ротів. Це — ще один спосіб показати обмеження, в яких опинилося людство через вірус, йдеться в описі.

Основою молекули буде звичайна сім'я — символ продовження роду природним шляхом, а вся планета крутиться на голові матері.

Хоровод сонця складається із семи дорослих і стількох же дітей, якими керує чоловіча фігура, що є віссю планети. У центрі хороводу закохана пара, яка є символом любові. Навколо них — ще три пари з дітьми, причому там є як гетеросексуальна сім'я з дитиною, так і дві одностатеві сім'ї (чоловік + чоловік + дитина та жінка + жінка + дитина). Це — посилання до нового тренду, який символізує сім'ї різної орієнтації.

Водночас у стороні від основного хороводу стоять дві закохані пари (жінка + жінка, чоловік + чоловік). Вони є уособленням неприйняття сексуальних меншин суспільством.

У композиції також є матір-одиначка із сином, а на їхньому тлі — фігура чоловіка, який дивиться на годинник. Для рівноваги автор додав батька-одинака з дочкою, а біля них — фігуру молодої жінки, яка танцює. Поруч — хоровод із шести дорослих, у центрі яких хлопчик і дівчинка, що тримаються за руки та символізують дружбу і взаємну любов.

Останні дві групи складаються з жінки з трьома чоловіками і чоловіки з трьома жінками, що символізує матріархат і патріархат відповідно.

Уся ця композиція крутиться навколо своєї осі під кутом обертання планети і завдяки дузі, яка утримує конструкцію, нагадує глобус. Коли молекула загоряється, композиція перетворюється на танець Сонця і Місяця, який відбиває його.

"Він розповідає свою власну історію, яка не потребує пояснення, каже про солідарність та єдність, що вірус зачепив усіх нас, і єдиний вихід — це об'єднати всіх нас для боротьби з ним", — охарактеризував скульптуру сам автор.

Олександр Мілов вже відомий своїми роботами. Так, фото його композиції "Любов" для фестивалю Burning Man (пустеля Black Rock, штат Невада) облетіло всі світові ЗМІ. Вона являє собою чоловіка та жінку ростом 7,5 м і 5-метрових дітей. Її висота 17,5 метрів у довжину, 5,5 метрів — у ширину та 7,5 метрів — у висоту.

[ + – ] Композиція Олександра Мілова "Любов" для фестивалю Burning Man Фото: Зеркало недели

Нагадаємо, невідомі поглумилися над фігуркою балерини, яка стояла на перехресті вулиць Стрітенської та Стрілецької в столиці близько 10 років. Її автор — Костянтин Скритуцький.