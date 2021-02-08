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Садик из Днепропетровской области попал в рейтинг лучших архитектурных объектов мира

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садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
Фото: Андрей Авдеенко | Фасад детсада

Детский садик расположен в Обуховке, в пару километрах от Днепра. Над его дизайном работала компания Drozdov Partners.

Украинский детский садик, который построили в 2020 году попал на страницу всемирного сайта о лучших архитектурных объектов ArchiDaily. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Фейсбуке.

"Этот день мы приближали как могли", — сообщает радостную весть Юрий Голик.

Реализация проекта осложнялась государственными строительными нормами и рядом требований контролирующих органов. Для того чтобы получить все документы и разрешение, ушло 6 месяцев. Само строительство садика длилось год.

садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
Территория сада

По словам Юрия Голика, это первый случай для Украины, когда объект социальной инфраструктуры попадает в подобный рейтинг.

Садик имеет ряд инноваций, как для украинских соцобъектов. Окна садика на одной из сторон сделаны от пола до потолка, что до этого никто не делал в Украине.

садик в обуховке, садик в днепропетровской области,

По словам Голика, считалось, что такое невозможно сделать с существующими нормами. Садик расположен правильно относительно сторон света, что позволяет максимально использовать световой день. На крыше здания разместились солнечные панели.

садик в обуховке, садик в днепропетровской области,

Каждая спальная комната садика уникальна — они имеют рисунки на потолках и стенах с мультяшными героями. Некоторые из них можно разрисовывать.

садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
Безбарьерный вход в садик
садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
Интерьер детсада
садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
Интерьер детсада
садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
Общий вид на детсад
садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
садик в обуховке, садик в днепропетровской области,
садик в обуховке, садик в днепропетровской области,

На территории садика постелена искусственная трава, чтобы дети не травмировались.

Общая площадь садика 2 тысячи квадратных метров. Его строительство обошлось местному бюджету в 68 млн гривен. Дизайном проекта занимался Алекс Валентиров.

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