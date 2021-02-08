Садок із Дніпропетровської області потрапив до рейтингу кращих архітектурних об'єктів світу

Дитячий садок розташований в Обухівці, у декількох кілометрах від Дніпра. Над його дизайном працювала компанія Drozdov Partners.

Український дитячий садок, який побудували в 2020 році потрапив на сторінку всесвітнього сайту про кращі архітектурні об'єкти ArchiDaily. Про це повідомив Юрій Голік на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Цей день ми наближали як могли", — повідомляє радісну звістку Юрій Голік.

Реалізація проекту ускладнювалася державними будівельними нормами і низкою вимог керівних органів. Для того щоб отримати всі документи і дозвіл, пішло 6 місяців. Власне будівництво садка тривало рік.

[ + – ] Територія садочку

За словами Юрія Голика, це перший випадок для України, коли об'єкт соціальної інфраструктури потрапляє в подібний рейтинг.

Садок має низку інновацій, як для українських соцоб'єктів. Вікна садка на одній зі сторін зроблені від підлоги до стелі, що до цього ніхто не робив в Україні.

За словами Голіка, вважалося, що таке неможливо зробити з наявними нормами. Садок розташований правильно відносно сторін світу, що дозволяє максимально використовувати світловий день. На даху будівлі розмістилися сонячні панелі.

Кожна спальна кімната садка унікальна — вони мають малюнки на стелях і стінах із мультяшними героями. Деякі з них можна розмальовувати.

[ + – ] Безбар'єрний вхід у садок [ + – ] Інтер'єр дитсадка [ + – ] Інтер'єр дитсадка [ + – ] Загальний вид на дитсадок

На території садка постелена штучна трава, щоб діти не травмували.

Загальна площа садка 2 тисячі квадратних метрів. Його будівництво обійшлося бюджету в 68 млн гривень. Дизайном проекту займався Алекс Валентіра.

Нагадаємо, в Одесі скульптор Олександр Мілов створить для Дубаю 9-тонний монумент коронавірусу.