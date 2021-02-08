Официальную страницу украинского филиала IKEA в Instagram взломали (фото)

На ней появились фото турка, а в описании профиля написано: "одинокий и без тебя".

Официальная страница украинского филиала мебельного холдинга IKEA в соцсети Instagram оказалась взломана. Оттуда пропали все тематические публикации, а вместо них начали появляться фотографии неизвестного мужчины.

На странице есть "галочка", подтверждающая, что аккаунт верифицирован и им ранее пользовались сотрудники IKEA.

[ + – ] Страницу магазина IKEA взломали Фото: скриншот

Пользователи сети предполагают, что мужчиной, чьи фотографии появились на странице, является турок. В частности, под публикациями начали появляться комментарии в духе "Здравствуйте турок, где приобрести настольную лампу?", "Турецкие фокусники твою мать, сколько же вам заплатил эпицентр?! Мы платим в двое больше!" и т.д.

В описании аккаунта указана фраза "одинокий и без тебя" на турецком языке.

Отвечают на сообщения странице словами на иностранном языке.

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После взлома "ikeaukraine.ua" подписана лишь на двух пользователей: "allah" и "tugberkcetinn_".

До инцидента на официальную страницу украинского филиала IKEA было подписано почти 10 тысяч человек, однако это количество начало резко уменьшаться. На момент написания новости представители магазина не смогли вернуть доступ к странице.

Отметим, первый магазин IKEA в Украине открылся лишь неделю назад — 1 февраля 2021 года.