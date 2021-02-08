Офіційну сторінку української філії IKEA в Instagam зламали (фото)

На сторінці з'явилися фото турка. В описі профілю написано "самотній і без тебе" турецькою мовою.

Офіційна сторінка української філії меблевого холдингу IKEA в соцмережі Instagram виявилася зламана. Звідти зникли всі тематичні публікації, а замість них почали з'являтися фотографії невідомого чоловіка.

На сторінці є "галочка", що підтверджує, що обліковий запис верифікований і ним раніше користувалися співробітники IKEA.

[ + – ] Сторінку магазину IKEA зламали Фото: скриншот

Користувачі мережі припускають, що чоловіком, чиї фотографії з'явилися на сторінці, є турок. Зокрема, під публікаціями почали з'являтися коментарі в дусі "Вітайте турків, де придбати настільну лампу?", "Турецькі фокусники, твою мать, скільки ж вам заплатив епіцентр?! Ми платимо вдвічі більше!" тощо.

В описі акаунту вказана фраза "самотній і без тебе" турецькою мовою.

Відповідають на повідомлення сторінки словами іноземною мовою.

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Після злому "ikeaukraine.ua" підписана лише на двох користувачів: "allah" і "tugberkcetinn".

До інциденту на офіційну сторінку української філії IKEA були підписані майже 10 тисяч осіб, проте ця кількість почала різко зменшуватися. На момент написання новини представники магазину не змогли повернути доступ до сторінки.

Зазначимо, що перший магазин IKEA в Україні відкрився лише тиждень тому — 1 лютого 2021 року.