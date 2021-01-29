С 1 февраля в Киеве заработает первый в Украине магазин IKEA

Магазин нового для компании формата откроется в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.

Крупнейший мировой ритейлер мебели и товаров для дома официально заявил о начале работы фирменного магазина с 1 февраля, — об этом сообщается в пресс-релизе IKEA.

Отмечается, что киевский магазин станет первым магазином городского формата IKEA в юго-восточном регионе Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).

"Такой формат является частью новой стратегии компании. Цель — стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее", — пишут в компании.

Магазин будет работать с 10:00 до 22:00

В компании заявляют о строгом соблюдении карантинных ограничений, в магазине сможет находиться до 500 человек одновременно. Для посещения магазина нужно будет иметь защитную маску и соблюдать социальную дистанцию. Также в магазине будет проводиться регулярная дезинфекция.

[ + – ] Витрина магазина в ТРЦ Blockbuster Фото: LIGA.net

Ранее IKEA планировала открыть свой первый магазин в Украине до конца 2020, однако карантин сдвинул даты открытия магазина.

Напомним, 14 мая IKEA открыла онлайн-магазин в Украине. Он приостанавливал свою работу из-за огромного количества заказов. В июне 2020 года компания все еще не могла удовлетворить спрос.

Также сообщалось, что IKEА, возможно, использовала украинскую нелегальную древесину из Карпат. Но это не подтвердилось.