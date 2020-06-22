IKEA в Украине все еще не может продолжить работу: слишком высокий спрос
Компания IKEA до сих пор не может удовлетворить спрос на свои товары в Украине после запуска онлайн-магазина.
Об этом The Page сообщили в пресс-службе компании.
В IKEA говорят, что интерес к товарам значительно превысил ожидания компании.
"Мы искренне извиняемся за неудобства и упорно работаем, чтобы как можно быстрее восстановить полноценную деятельность", – сообщили в компании.
На вопрос о том, почему в компании не получилось решить технические проблемы в Украине и когда она сможет это сделать, в IKEA ответить не смогли.
Как ранее сообщал Фокус:
- 14 мая шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи своей продукции в Украине.
- 25 мая IKEA сообщила о временном прекращении приема новых заказов в украинском интернет-магазине. "Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", – сказали в компании.
- Компания IKEA пояснила, что уровень цен на ее товары, предложенные при запуске онлайн-магазина в Украине (14 мая), был обусловлен такими факторами: объемами, импортными пошлинами, колебаниями валютного курса, транспортными расходами, текущими рыночными условиями. Так в пресс-службе компании ответили на вопрос издания The Page, почему на украинском сайте цены на ряд категорий товаров существенно выше, чем в Польше и России.