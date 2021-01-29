З 1 лютого в Києві запрацює перший в Україні магазин IKEA

Магазин нового для компанії формату відкриється в ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Найбільший світовий ритейлер меблів і товарів для дому офіційно заявив про початок роботи фірмового магазину з 1 лютого, — про це повідомляється в прес-релізі IKEA.

Зазначається, що київський магазин стане першим магазином міського формату IKEA в південно-східному регіоні Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія).

"Такий формат є частиною нової стратегії компанії. Мета — стати ближчими до людей в центрі міст та зробити свої рішення і послуги для будинку ще доступнішими", — пишуть в компанії.

Магазин працюватиме з 10:00 до 22:00

У компанії заявляють про суворе дотримання карантинних обмежень, у магазині зможе перебувати до 500 осіб одночасно. Для відвідування магазину потрібно буде мати захисну маску і дотримуватися соціальної дистанції. Також у магазині проводитиметься регулярна дезінфекція.

[ + – ] Вітрина магазину в ТРЦ Blockbuster Фото: LIGA.net

Раніше IKEA планувала відкрити свій перший магазин в Україні до кінця 2020, однак карантин зсунув дати відкриття магазину.

Нагадаємо, 14 травня IKEA відкрила онлайн-магазин в Україні. Він припиняв свою роботу через величезну кількість замовлень. У червні 2020 року компанія все ще не могла задовольнити попит.

Також повідомлялося, що IKEА, можливо, використовувала українську нелегальну деревину з Карпат. Але це не підтвердилося.