В Кропивницком студент ограбил магазин, чтобы оплатить кредит, после чего сдался полиции

По информации СМИ, в магазине парень "обогатился" на 719 грн. Суд признал его виновным и дал 3 года "условно".

Студент одного из колледжей Кропивницкого оказался на скамье подсудимых из-за разбоя. Он ограбил магазин для того, чтобы иметь возможность оплатить кредит, после чего сам сдался патрулю полиции. Об этом рассказывает издание "Златопіль" со ссылкой на материалы Кировского райсуда.

Инцидент случился 18 сентября 2020 года. Парень зашел за прилавок и, угрожая продавцу ножом, забрал 719 гривен. После этого он убежал, а деньги, по его словам, использовал для погашения старого кредита, на который у него не было средств. Студент рассказал, что решился на разбой, поскольку был в отчаянии.

После происшествия парень приехал на маршрутке в район рынка "Босфор", где заметил автомобиль патрульной полиции. Он остановил автомобиль и рассказал патрульным о том, что произошло.

На судебном заседании парня признали виновным и назначили наказание в виде трех лет "условно".

Напомним, в конце января СБУ задержала в Кропивницком агента ФСБ.