У Кропивницькому студент пограбував магазин, щоб оплатити кредит, після чого здався поліції

За інформацією ЗМІ, у магазині хлопець "збагатився" на 719 грн. Суд визнав його винним і призначив 3 роки "умовно".

Студент одного з коледжів Кропивницького опинився на лаві підсудних через розбій. Він пограбував магазин для того, щоб мати можливість оплатити кредит, після чого сам здався патрулю поліції. Про це розповідає видання "Златопіль" з посиланням на матеріали Кіровського райсуду.

Інцидент трапився 18 вересня 2020 року. Хлопець зайшов за прилавок і, погрожуючи продавцю ножем, забрав 719 гривень. Після цього він втік, а гроші, за його словами, використовував для погашення старого кредиту, на який у нього не було коштів. Студент розповів, що зважився на розбій, оскільки був у розпачі.

Після події хлопець приїхав на маршрутці в район ринку "Босфор", де помітив автомобіль патрульної поліції. Він зупинив автомобіль і розповів патрульним про те, що сталося.

На судовому засіданні хлопця визнали винним і призначили покарання у вигляді трьох років "умовно".

Нагадаємо: у кінці січня СБУ затримала в Кропивницькому агента ФСБ.