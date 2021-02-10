Право на самоубийство. Чем опасен закон об эвтаназии и зачем он нужен

60% украинцев поддерживают право на легальное самоубийство. Но есть и серьезные возражения против этого нововведения. Фокус рассматривает все "за" и "против" эвтаназии.

"Жизнь – это право, а не обязанность. Однако я вынужден был терпеть это мучительное положение 29 лет, 4 месяца и несколько дней. Я отказываюсь делать это сколько-нибудь дольше! Я обратился к правосудию с той целью, чтобы мои действия ни для кого не имели уголовных последствий. Ожидание длится уже пять лет. А поскольку такая нерасторопность кажется мне насмешкой, я решил положить всему этому конец в той форме, которую считаю наиболее достойной, гуманной и разумной… Мое сознание оказалось заперто не в моем изуродованном, атрофированном и бесчувственном теле, а в уродстве, атрофии и бесчувственности вашей совести". Это завещание и последние слова Рамона Сампедро, 30 лет боровшегося за право добровольно уйти из жизни, стали своеобразным манифестом движения за легализацию эвтаназии.

Полностью парализованный после несчастного случая Сампедро — первый испанец, отстаивавший право на эвтаназию в суде. Рамон умер в 1998 году, приняв яд. Эта смерть вызвала бурную общественную дискуссию, но лишь в конце 2020-го Испания сделала первый шаг к легализации эвтаназии: за это проголосовала нижняя палата парламента.

В Украине таких громких прецедентов не было, но сторонники легализации права на добровольную смерть есть и в нашей стране. На них обратили внимание парламентарии.

Концепция

Первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с коллегами-юристами написал Концепцию обновления Гражданского кодекса Украины, в которой предлагается пересмотреть политику страны в отношении эвтаназии и ассистированного самоубийства.

"Предлагается рассмотреть вопрос о возможности легализации пассивной эвтаназии и ассистированного самоубийства с учетом практики ЕСПЧ [Европейского суда по правам человека] с параллельным внесением соответствующих изменений в Уголовный кодекс Украины", — говорится в одном из параграфов документа.

Авторы Концепции обновления Гражданского кодекса Украины предлагают легализовать самоубийство, ассис­тиро­ван­ное врачом, и пассивную эвтаназию

Детали и нюансы предлагаемой законодательной инициативы отсутствуют. Впрочем, проект соответствующего закона давно написан. Начиная с 2008 года, его трижды подавали в Верховную Раду, но безрезультатно. Автор проекта — Яна Тринёва, адвокат, учредитель и председатель Региональной организации в поддержку права человека на достойную смерть, глава секции правовых основ биоэтики Комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Возможно, моя 20-летняя работа не проходит даром, — отмечает Тринёва. — Но пока не было профессиональных обсуждений теоретических моделей закона. Отсутствует просветительская государственная кампания для общества, которая разъясняла бы процедуру лишения жизни по просьбе и способствовала уменьшению в обществе страха перед этим нововведением из-за скудности информации". Юрист приводит статистику: 10 лет назад 40% украинцев поддерживало идею легализации эвтаназии, сегодня — более 60%.

Эвтаназия не для всех

Юридически существует несколько моделей добровольного ухода из жизни, поэтому стоит разобраться в терминах.

Эвтаназия — лишение жизни врачом смертельно больного пациента, который терпит сильные физические и/или моральные страдания, совершенное врачом по осмысленной просьбе больного в строгом соответствии с установленной законом процедурой.

Для ортаназии существуют практически те же показания, что и для эвтаназии, но решение о прекращении жизни высказывают законные представители больного (родственники, адвокаты) или суд. Ортаназию применяют к детям, рожденным без мозга, или к людям, пребывающим в необратимой стадии комы.

Благодаря эвтаназии станет гораздо проще кого-то убить — стоит просто заплатить нужным людям. Пока в Украине не решится вопрос со взяточничеством, ее не стоит узаконивать правозащитница Александра Романцова

Также существует понятие самоубийства, ассистированного врачом (САВ). В этом случае доктор выписывает рецепт с указанием летальной дозы препарата, а также дает консультацию по его употреблению для достижения желаемого для пациента результата.

Согласно проекту закона авторства Яны Тринёвой, чтобы воспользоваться правом на лишение жизни по желанию, нужны веские причины — смертельное заболевание или терминальный процесс (когда врачи прогнозируют не более шести месяцев жизни); сильные физические и/или моральные страдания. Если речь идет об эвтаназии, весь регламент согласований-решений занимает около месяца. Пациент должен несколько раз в течение этого периода письменно подтвердить, что его решение добровольное, осознанное и принятое в здравом уме, а не, скажем, в состоянии депрессии. Окончательный вердикт — за консилиумом независимых врачей. Одно из главных условий для положительного решения — строгое соответствие установленной законом процедуре.

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Авторы Концепции обновления Гражданского кодекса слегка упрощают процедуру и предлагают легализовать САВ и пассивную эвтаназию. Под этим термином подразумевается отказ от жизнеподдерживающего лечения, когда оно или прекращается, или вообще не начинается. Существует также понятие активной эвтаназии — здесь речь идет о введении в организм больного летального препарата.

По мнению Яны Тринёвой, самое главное в вопросах терминологии — волеизъявление самого человека, его право на лишение жизни. Именно этот аспект и должен квалифицировать ситуацию и отличать ее от убийства, которое подразумевает лишение человека жизни без его на то воли. Если же в проекте Концепции указана именно пассивная эвтаназия, это означает, что далеко не все желающие прекратить свою жизнь неизлечимо больные будут иметь право на смерть.

Веский аргумент

Год назад Фокус детально разбирал тему легализации эвтаназии в Украине. Сейчас, как и тогда, найти врача, активиста, юриста с четкой позицией против эвтаназии оказалось непросто. Категорически против выступают лишь религиозные деятели.

Некоторые эксперты перекладывают ответственность на медицину — мол, зачем "умервщлять", если можно улучшить паллиативную помощь, призванную избавлять пациента от страданий. Но лишение жизни по желанию больного не альтернатива паллиативной медицине. Страны, в которых легализовано право на эвтаназию, высокоразвиты: Швейцария, Голландия, Бельгия, Франция, Израиль, Канада и некоторые штаты США — качество паллиативной медицины там несравненно выше, чем в Украине, как и в целом уровень жизни.

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Одной из первых о рисках легализации эвтаназии в Украине открыто заговорила Александра Романцова, правозащитница, исполнительный директор Центра общественных свобод.

"У нас очень коррумпированная страна. Благодаря эвтаназии станет гораздо проще кого-то убить — стоит просто заплатить нужным людям. Пока в Украине не решится вопрос со взяточничеством, эвтаназию не стоит узаконивать. Нам еще далеко до уровня европейских стран. Да и ментально люди не готовы к такому", — уверена Романцова.

На сегодня это, пожалуй, самый главный аргумент против эвтаназии.