На выставке "Art of Clip" представили уникальные броши от ювелирного дома "Van Cleef & Arpels" (фото)

С 3 по 28 февраля в Национальном художественном музее Украины проходит выставка «Art of Clip» от Дома высокого ювелирного искусства "Van Cleef & Arpels". Экспозиция представляет более 80 брошей из частной коллекции, которая постоянно пополняется с 1970-х годов.

Посетители выставки имеют уникальную возможность ближе познакомиться с миром Дома, узнать больше о его легендарных украшениях и об истории развития ювелирного искусства и моды в 20 веке.

В рамках выставки "Art of Clip" Ювелирный Дом Van Cleef & Arpels прилашает принять участие в образовательной онлайн программе. 11 февраля в 19-00 состоится онлайн лекция от L`ecole – Школы Высокого ювелирного искусства в Париже – на тему «Искусство броши», которая охватит всю историю броши от древнеримской фибулы до современного аксессуара. Спикерами выступят историк искусств, эксперт в сфере антикварных украшений, профессор Школы ювелирного искусства LʼÉCOLE Жислен Окреманн и гемолог, историк искусств, преподаватель Школы ювелирного искусства LʼÉCOLE Мари-Лор Касью Дюратон.

Присоединиться к трансляции можно зарегистрировавшись по ссылке: Webinar Registration — Zoom

[ + – ] Мари-Лор Касью Дюратон и Жислен Окреманн

Выставка будет работать до 28 февраля 2021 года.