В Украине создали "Центр оборонных стратегий", который будет контролировать работу Минобороны

Центр возьмет на себя функцию контроля проведения ключевых реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

В Украине создана новая организация под названием "Центр оборонных стратегий". Как сообщается на сайте ЦОС, новое учреждение возглавил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк, а состав правления Центра входят известные украинские и зарубежные эксперты.

"Наша цель – создать мощную и авторитетную аналитическую организацию в Украине и обеспечить экспертную помощь формированию государственных политик по вопросам обороны. Мы предлагаем профессиональные ответы на сложные вопросы и работаем с теми, кто принимает решения для их воплощения", – отметил Загороднюк.

Как указано на сайте ЦОС, организация, по документам расположенная в Киеве, на улице Дубровицкой, 28, будет заниматься мониторингом оборонных реформ и разработкой ключевых государственных политик, которые будут влиять на сектор безопасности и обороны: "Мы определяем предпосылки, главные вызовы реформ, направления фокусировки усилий, разрабатываем целевые модели реформы и пути их реализации".

Кроме экс главы МО, члена Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Андрея Загороднюка, в правление организации вошла его заместитель – экс-советница министра обороны (в 2015-2016 гг.), основательница проектов "Игры непокоренных", Stratcom.ua и УКМЦ Алина Фролова.

Также в состав Центра вошли: эксперт по управлению государственными активами Алексей Марценюк, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, эксперт по экономической и энергетической безопасности Александр Харченко.

Среди международных экспертов на сайте ЦОС указаны: экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (1997-2000) генерал Уэсли Кларк, экс-советник министров обороны Украины от Министерства обороны Великобритании Фил Джонс и профессор факультета Исследований войны Королевского колледжа Невилл Болт.

Первым результатом работы Центра является комплексный анализ ситуации безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а первый аналитический отчет уже якобы представлен профильным комитетам Верховной Рады и международному экспертному сообществу, а также НАТО и военным представителям стран-партнеров.

Как стало известно на днях, в Украине разработают программу подготовки инженеров-конструкторов имени Антонова при "Укроборонпроме", а Кабмин Украины, в свою очередь, разработает систему "стимулов" для молодых украинских инженеров.