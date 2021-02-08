В Україні створили "Центр оборонних стратегій", який буде контролювати роботу Міноборони

Центр візьме на себе функцію контролю за проведенням ключових реформ у секторі безпеки та оборони України.

В Україні створена нова організація під назвою "Центр оборонних стратегій". Як повідомляється на сайті ЦОС, нову установу очолив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк, а до складу правління Центру входять відомі українські та зарубіжні експерти.

"Наша мета — створити потужну і авторитетну аналітичну організацію в Україні й забезпечити експертну допомогу формуванню державних політик з питань оборони. Ми пропонуємо професійні відповіді на складні питання і працюємо з тими, хто приймає рішення для їх втілення", — зазначив Загороднюк.

Як зазначено на сайті ЦОС, організація, за документами розташована в Києві, на вулиці Дубровицькій, 28, займатиметься моніторингом оборонних реформ і розробкою ключових державних політик, які впливатимуть на сектор безпеки та оборони: "Ми визначаємо передумови, головні виклики реформ, напрямки фокусування зусиль, розробляємо цільові моделі реформи та шляхи їх реалізації".

Крім екс-голови МО, члена Наглядової ради "Укроборонпрому" Андрія Загороднюка, до правління організації увійшла його заступник — екс-радниця міністра оборони (у 2015-2016 роках), засновниця проектів "Ігри нескорених", Stratcom.ua і УКМЦ Аліна Фролова.

Також до складу Центру увійшли: експерт з управління державними активами Олексій Марценюк, екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко, експерт з економічної та енергетичної безпеки Олександр Харченко.

Серед міжнародних експертів на сайті ЦОС вказані: екс-посол США в Україні Вільям Тейлор, Головнокомандувач обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі (1997-2000) генерал Уеслі Кларк, екс-радник міністрів оборони України від Міністерства оборони Великобританії Філ Джонс і професор факультету Досліджень війни Королівського коледжу Невілл Болт.

Першим результатом роботи Центру є комплексний аналіз ситуації безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів, а перший аналітичний звіт вже нібито представлений профільним комітетам Верховної Ради і міжнародному експертному товариству, а також НАТО і військовим представникам країн-партнерів.

Як стало відомо днями, в Україні розроблять програму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова при "Укроборонпромі", а Кабмін України, в свою чергу, розробить систему "стимулів" для молодих українських інженерів.