В Украине разработают программу подготовки инженеров-конструкторов имени Антонова, - ОП

Создание и запуск программы Зеленский поручил "Укроборонпрому". Кабмин же должен будет разработать "стимулы" для молодых инженеров.

Пресс-службе Офиса президента в публикации на их странице в Facebook отметила, что когда в прошлом году Украина заказала для нужд ВСУ свои же самолеты "Ан" это стало "настоящей сенсацией", хотя "это должно стать нормой".

"Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад. Украина должна гордиться нашими инженерами. Потому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова", — написали в пресс-службе президента.

Кабмин же получил от Зеленского поручение разработать "стимулы", благодаря которым талантливые молодые инженеры могли и в будущем "прославлять Украину на весь мир".

Напомним, Минобороны подписало меморандум на производство трех "Ан"-178 в декабре 2020 года. Церемония подписания проходила при участии президента Зеленского, министра обороны Андрея Тарана и в.о. директора "Антонова" Сергея Бычкова. Стоимость одного самолета варьируется от 25 до 40 млн долларов.

В январе 2021 года стало известно, что Харьковский авиационный завод может возобновить производство самолетов "Ан"-74. Государство может списать долги "Укравиапрому" и заказать на заводе 7-8 самолетов "Ан"-74.