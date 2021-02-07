В Україні розроблять програму підготовки інженерів-конструкторів імені Антонова, — ОП

Створення і запуск програми Зеленський доручив "Укроборонпрому". Кабмін же повинен буде розробити "стимули" для молодих інженерів.

Прес-служба Офісу президента в публікації на їх сторінці в Facebook зазначила, що коли в минулому році Україна замовила для потреб ЗСУ свої ж літаки "Ан" це стало "справжньою сенсацією", хоча "це має стати нормою".

"Прізвище Антонов відоме в усьому світі завдяки таланту інженера Олега Костянтиновича, який народився 115 років тому. Україна має й надалі пишатися нашими інженерами. Тому Президент Володимир Зеленський дав доручення "Укроборонпрому", до якого входить підприємство "Антонов", спільно з Міністерством освіти і науки та НТУУ "КПІ" створити та протягом трьох місяців запустити спеціальну програму підготовки інженерів-конструкторів ім. О. К. Антонова", — написали в прес-службі президента.

Кабмін же отримав від Зеленського доручення розробити "стимули", завдяки яким талановиті молоді інженери могли і в майбутньому "прославляти Україну на весь світ".

Нагадаємо, Міноборони підписало меморандум на виробництво трьох "Ан"-178 в грудні 2020 року. Церемонія підписання відбулася за участю президента Зеленського, міністра оборони Андрія Тарана і в.о. директора "Антонова" Сергія Бичкова. Вартість одного літака варіюється від 25 до 40 млн доларів.

У січні 2021 року стало відомо, що Харківський авіаційний завод може відновити виробництво літаків "Ан"-74. Держава може списати борги "Укравіапрому" і замовити на заводі 7-8 літаків "Ан"-74.