Комаровский оценил шансы переболевших коронавирусом снова заразиться Covid-19

По словам врача, доказанных медициной случаев повторного заражения коронавирусом мало.

Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос своих подписчиков в соцсети о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом у человека, который уже перенес эту инфекцию. Свой ответ он написал в Instagram.

По словам доктора, научно доказанных случав повторного заражения Covid-19 на самом деле совсем немного, всего несколько десятков на весь мир.

"Но огромное количество людей в разных странах говорит, что у них ЭТО уже было и сейчас опять то же самое. Однако медицинская наука массовость повторного заражения пока не подтверждает. Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало", – подчеркнул Комаровский.

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В свою очередь в комментариях множество людей приводят противоположные примеры из личного опыта и опыта своих знакомых, которые переболели коронавирусом повторно, причем зачастую второй раз болезнь протекала гораздо сложнее.

Напомним, в ноябре прошлого года во Львовской области с начала эпидемии выявили 17 случаев повторного заражения коронавирусом. По словам львовского врача-пульмонолога Анатолия Невзгоды, повторный Covid-19 дает тяжелые осложнения у пациентов с сопутствующими болезнями, такими как сахарный диабет, гипертония и ожирение.

Он добавил, что иммунитет у переболевших держится несколько месяцев.

В свою очередь в Южной Корее нашли свое объяснения случаям повторного заражения, заявив, что все дело – в высокой чувствительности тестов. Медики объясняют, что в соскобы для ПЦР-тестов часто попадают частички оставшегося в теле человека "мертвого" вируса.