Комаровський оцінив шанси перехворілих коронавірусом знову заразитися Covid-19

За словами лікаря, доведених медициною випадків повторного зараження коронавірусом мало.

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський відповів на питання своїх підписників у соцмережі про те, наскільки високі шанси повторно захворіти коронавірусом у людини, яка вже перенесла цю інфекцію. Свою відповідь він написав в Instagram.

За словами доктора, науково доведених випадків повторного зараження Covid-19 насправді зовсім небагато, усього кілька десятків на весь світ.

"Але величезна кількість людей у різних країнах говорить, що в них ЦЕ вже було і зараз знову те ж саме. Однак медична наука масовість повторного зараження поки не підтверджує. Швидше всього, якщо ви перехворіли, то найближчі рік-півтора шансів повторно захворіти у вас мало", — підкреслив Комаровський.

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У свою чергу в коментарі безліч людей наводять протилежні приклади з особистого досвіду і досвіду своїх знайомих, які перехворіли коронавірусом повторно, причому найчастіше вдруге хвороба протікала набагато складніше.

Нагадаємо: у листопаді минулого року в Львівській області з початку епідемії виявили 17 випадків повторного зараження коронавірусом. За словами львівського лікаря-пульмонолога Анатолія Невзгоди, повторний Covid-19 дає важкі ускладнення в пацієнтів із супутніми хворобами, такими як цукровий діабет, гіпертонія та ожиріння.

Він додав, що імунітет у перехворілих тримається кілька місяців.

У свою чергу в Південній Кореї знайшли своє пояснення випадків повторного зараження, заявивши, що вся справа — у високій чутливості тестів. Медики пояснюють, що в зішкріби для ПЛР-тестів часто потрапляють частинки "мертвого" вірусу, що залишився в тілі людини.