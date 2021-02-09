В Украине за год издано книг на 32% меньше по названиям и на 54% – по тиражам

Книг на украинском языке издано в 6,5 раз больше, чем на русском, по наименованиям и в 10,5 раз – по тиражам.

В 2020 году в Украине прекратили деятельность 343 отечественных издательства. Об этом сообщил президент "Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей" Александр Афонин со ссылкой на данные Книжной палаты Украины.

По оперативным данным Книжной палаты, в 2020 году в Украине было издано 15 661 наименование книг и брошюр. Это составляет 68,2% от показателя 2019 года. Общие тиражи этих изданий уменьшились в годовом выражении на 54%.

Книг на украинском языке издано 12 090 (71,3% от показателя 2019 года), на русском – 1871 (59,4%), на других языках – 1656 (58,1%).

Напомним, согласно законодательству, Книжная палата Украины является Центром национальной библиографии, информационным центром, главной организацией статистического учета изданий, Государственным архивом печати, издательской организацией.

Фонды печатной продукции и базы данных Книжной палаты Украины находятся под охраной государства и является его собственностью (ст. 27 Закона "Об издательском деле»).

В своем открытом письме к руководителям отрасли руководство Книжной палаты отмечает, что выделенных им в госбюджете-2021 средств не хватит даже на выплату зарплат. Палате выделено 12 млн грн, на 252 тыс. грн меньше, чем в 2020 году. Фонд же заработной платы предприятия после повышения минимальной зарплаты составляет 14,27 млн грн. На электроэнергию и отопление палаты средства вообще не предусмотрены.

Напомним, начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Гостелерадио Сергей Олийнык, считает, что "абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии "русского мира". Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором. Во время войны это недопустимо".