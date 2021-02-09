В Україні за рік видано книг на 32% менше за назвами і на 54% — за накладами

Книг українською мовою видано в 6,5 раз більше, ніж російською, за найменуваннями і в 10,5 разів — за накладами.

У 2020 році в Україні припинили діяльність 343 вітчизняних видавництва. Про це повідомив президент "Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів" Олександр Афонін з посиланням на дані Книжкової палати України.

За оперативними даними Книжкової палати, у 2020 році в Україні було видано 15 661 найменувань книг і брошур. Це становить 68,2% від показника 2019 року. Загальні тиражі цих видань зменшилися в річному вираженні на 54%.

Книг українською мовою видано 12 090 (71,3% від показника 2019 року), російською — 1 871 (59,4%), іншими мовами — 1 656 (58,1%).

Нагадаємо: згідно із законодавством, Книжкова палата України є Центром національної бібліографії, інформаційним центром, головною організацією статистичного обліку видань, Державним архівом друку, видавничою організацією.

Фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України перебувають під охороною держави і є її власністю (ст. 27 Закону "Про видавничу справу»).

У своєму відкритому листі до керівників галузі керівництво Книжкової палати зазначає, що виділених їм у держбюджеті-2021 коштів не вистачить навіть на виплату зарплат. Палаті виділено 12 млн грн, на 252 тис. грн менше, ніж у 2020 році. Фонд же заробітної плати підприємства після підвищення мінімальної зарплати становить 14,27 млн грн. На електроенергію та опалення палати кошти взагалі не передбачені.

Нагадаємо: начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держтелерадіо Сергій Олійник, вважає, що "абсолютно кожна російська книга більшою чи меншою мірою є носієм ідеології «русского міра». Тому хороша книга, на якій вказано, що вона видана в Росії, мимоволі викликає позитивні асоціації з державою-агресором. Під час війни це неприпустимо".