Во Львове пытались потушить снегом загоревшийся трамвай (видео)
Пассажиры с водителем успели выбежать из транспортного средства
Вечером, 8 февраля во Львове загорелся трамвай с пассажирами.
Как информирует ТСН, люди, до прибытия пожарного расчета, пытались потушить его снегом.
Сообщается, что ЧП случилось в центре города, загорелся один из вагонов трамвая. Пассажиры и водитель выбежали из вагона, пострадавших нет.
До приезда спасателей очевидцы пытались потушить возгорание снегом, однако тщетно. Прибывшие пожарные за считанные минуты справились с огнем.
Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве около 23:00 неизвестные обстреляли скоростной трамвай.
В том же году, в сентябре в Киеве на Карельском переулке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Chevrolet и трамвая.
А в мае 2019 года в Киеве под трамвай попал прокурор.
Фокус сообщал, что россиянам пообещали беспилотный трамвай в 2022 году.