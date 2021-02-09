У Львові намагалися загасити снігом трамвай, що загорівся (відео)

Пасажири з водієм встигли вибігти з транспортного засобу

Увечері, 8 лютого у Львові загорівся трамвай з пасажирами.

Як інформує ТСН, люди до прибуття пожежної служби намагалися загасити його снігом.

Повідомляється, що НП сталася в центрі міста, загорівся один з вагонів трамвая. Пасажири і водій вибігли з вагона, постраждалих немає.

До приїзду рятувальників очевидці намагалися загасити загоряння снігом, проте марно. Прибулі пожежники за лічені хвилини впоралися з вогнем.

[ + – ] У Львові загорівся трамвай

Нагадаємо, що в листопаді 2019 року в Києві близько 23:00 невідомі обстріляли швидкісний трамвай.

У тому ж році, у вересні в Києві на Карельському провулку відбулася дорожно-транспортна пригода за участю автомобіля Chevrolet і трамвая.

А в травні 2019 року в Києві під трамвай потрапив прокурор.

Фокус повідомляв, що росіянам пообіцяли безпілотний трамвай у 2022 році.