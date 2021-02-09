У Львові намагалися загасити снігом трамвай, що загорівся (відео)
Пасажири з водієм встигли вибігти з транспортного засобу
Увечері, 8 лютого у Львові загорівся трамвай з пасажирами.
Як інформує ТСН, люди до прибуття пожежної служби намагалися загасити його снігом.
Повідомляється, що НП сталася в центрі міста, загорівся один з вагонів трамвая. Пасажири і водій вибігли з вагона, постраждалих немає.
До приїзду рятувальників очевидці намагалися загасити загоряння снігом, проте марно. Прибулі пожежники за лічені хвилини впоралися з вогнем.
Нагадаємо, що в листопаді 2019 року в Києві близько 23:00 невідомі обстріляли швидкісний трамвай.
У тому ж році, у вересні в Києві на Карельському провулку відбулася дорожно-транспортна пригода за участю автомобіля Chevrolet і трамвая.
А в травні 2019 року в Києві під трамвай потрапив прокурор.
Фокус повідомляв, що росіянам пообіцяли безпілотний трамвай у 2022 році.