На Донбассе Жигули пытались прорваться через блокпост: ВСУ расстреляли машину

В результате нескольких выстрелов водитель автомобиля погиб, пассажир получил ранения.

На Донбассе в районе села Викторовка двое гражданских пытались на автомобиле "Жигули" проехать через блокпост к боевикам, не реагируя на требования украинских военных остановиться. В результате стрельбы погиб водитель машины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что инцидент произошел 8 февраля днем. К блокпосту в Волновахском районе Донецкой области подъехал гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором были два человека.

"На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот – увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение", – сказано в сообщении.

В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских людей: водитель и пассажир. Сотрудники медпункта механизированного батальона оказали раненым первую помощь и отвезли их в больницу, но водитель автомобиля умер по дороге.

Отметим, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что украинские военные должны зеркально отвечать на провокации и обстрелы боевиков на Донбассе.