"Большая приватизация тюрем" - Минюст выставит на аукцион первую колонию в Ирпене (фото)

Ирпенский исправительный центр №132 перестал функционировать в августе 2019 года. Стартовая цена на аукционе будет больше 220 млн гривен.

Министерство юстиции и Фонд госимущества готовят аукцион по приватизации первой колонии в середине нынешнего месяца. Исправительный центр находится пгт Коцюбинское, что в 6 километрах от станции метро "Академгородок" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Стартовая цена комплекса составляет 220,2 млн гривен. По заявлению заместителя Фонда госимущества Тараса Елейко, объект имеет отличный инвестиционный потенциал. Всего в Украине планируют продать 35 таких исправительных колоний, которые уже не функционируют. Государству невыгодно их содержать, поэтому их решено выставлять на аукцион. Вырученные деньги в Минюсте планируют направить на улучшение норм содержания в существующих исправительных центров, а также строительства новых.

Общая площадь Ирпенского исправительного центра 8,3 гектар. К нему подключены все необходимые коммуникации, рядом находится железная дорога, что прибавляет центру к стоимости.

"Объект, стартовая цена которого начинается с 220,2 млн гривен, открывает ряд возможностей как для строительства бизнес-центра, логистического комплекса или же жилищной застройки. Ожидается, что объектом заинтересуется широкий круг инвесторов", — идется в заявлении пресс-службы.

"С утверждением государственного бюджета на 2021 появился свет в конце туннеля: его нормами предусмотрено, что доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% – в спецфонд и, соответственно, на новое строительство , 30% – в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность, в конце концов, продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации", – рассказал министр юстиции Денис Малюська о том, как будут распределены деньги с продажи.

Напомним, по планам Фонда госимущества "Центрэнерго" выставят на аукцион в конце 2021 года.