90-летний Чапкис попал в реанимацию с осложнениями после пневмонии

По словам хореографа, ему тяжело ходить и дышать. За время самой болезни он сильно похудел.

90-летний хореограф Григорий Чапкис попал в реанимацию с осложнениями после воспаления легких. Об этом сообщает "Гордон".

"Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать. Тут очень хороший персонал. Меня уже проведал главврач Вадим Витальевич [Крижевский]. Я его много лет знаю, он замечательный доктор и очень переживает за меня", – сообщил Чапкис.

По его словам, за время болезни сильно похудел и испытывает трудности с передвижением.

В декабре Чапкиса госпитализировали с двухсторонним воспалением легких, он попал в Киевскую городскую больницу № 12. 29 декабря сын Чапкиса Грег рассказал, что отца выписали, но уже 6 января снова пришлось вернуться в больницу.

Затем его госпитализировали третий раз — в Феофанию, но 12 января снова выписали.

Напомним, в сентябре стало известно, что 90-летний Чапкис женился в четвертый раз на даме вдвое младше себя. Он рассказал, что познакомился со своей избранницей в ювелирном магазине, куда зашел за украшением. Также хореограф отметил, что дама сердца с ним не из-за его финансовых возможностей. Чапкис отметил, что его жена зарабатывает даже больше него.