90-річний Чапкіс потрапив до реанімації з ускладненнями після пневмонії

За словами хореографа, йому важко ходити та важко дихати.

90-річний хореограф Григорій Чапкіс потрапив до реанімації з ускладненнями після запалення легенів. Про це повідомляє "Гордон".

"Сьогодні вночі "швидка" мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагноз поки не встановлений. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. У мене скувало спину та ноги. Важко ходити і важко дихати. Тут дуже хороший персонал. Мене вже провідав головлікар Вадим Віталійович [Крижевський]. Я його багато років знаю, він чудовий лікар і дуже переживає за мене", — повідомив Чапкіс.

За його словами, за час хвороби сильно схуд і відчуває труднощі з пересуванням.

У грудні Чапкіса госпіталізували з двостороннім запаленням легенів, він потрапив у Київську міську лікарню № 12. 29 грудня син Чапкіса Грег розповів, що батька виписали, але вже 6 січня знову довелося повернутися до лікарні.

Потім його госпіталізували втретє — у Феофанію, але 12 січня знову виписали.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що 90-річний Чапкіс одружився вчетверте з дамою вдвічі молодшою за себе. Він розповів, що познайомився зі своєю обраницею в ювелірному магазині, куди зайшов за прикрасою. Також хореограф зазначив, що дама серця з ним не через його фінансові можливості. Чапкіс зазначив, що його дружина заробляє навіть більше за нього.