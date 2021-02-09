Пожар тушили "на бумаге". ГБР объявило о подозрении чиновникам ГСЧС

Должностные лица подделывали документы о летних пожарах в Луганской области.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем чиновникам ГСЧС, которые подделывали акты тушения пожаров в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В начале июля 2020 году на территории садоводческого общества №5 "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе Луганской области возникли масштабные пожары, в результате которых в огне погибли три человека, уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

"Однако, по данным следствия, силы и средства пожарно-спасательных отрядов к месту пожара не выезжали", — сообщили в ГБР.

ГБР объявило трем должностным лицам ГСЧС подозрение в служебном подлоге.

В случае доказательства вины им грозит штраф от 2 тысяч до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, пожар возник 6 июля около 13:00 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств на площади около 50 га, из них верховой пожар – на 20 га. Огнем уничтожены около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.