Пожежу гасили "на папері". ДБР оголосило про підозру чиновникам ДСНС

Посадові особи підробляли документи про літні пожежі в Луганській області.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом чиновникам ДСНС, які підробляли акти гасіння пожеж у Луганській області. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

На початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, унаслідок яких у вогні загинуло три людини, знищено житлові будинки, господарські будівлі та інше майно.

"Однак, за даними слідства, сили та засоби пожежно-рятувальних загонів до місця пожежі не виїжджали", — повідомили в ДБР.

ДБР оголосило трьом посадовцям ДСНС підозру в службовій підробці.

У разі доведення провини їм загрожує штраф від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

Нагадаємо, пожежа виникла 6 липня майже о 13:00 поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району на території Борівського й Охтирського лісництв на площі майже 50 га, із них верхова пожежа — на 20 га. Вогнем знищено майже 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" иа 30 житлових будинків у селі Смолянинове.