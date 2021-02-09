Похолодание в Украине: угля на складах ТЭС осталось на 43% меньше минимального уровня

За три месяца запасы черного топлива на теплоэлектростанциях страны уменьшились в шесть с половиной раз.

На складах тепловых электростанций заканчивается уголь. Как сообщается в недельном отчете Национальной энергетической компании "Укрэнерго" за период с 1 по 7 февраля: "Ситуация с запасами угля на складах ТЭС остается критической".

"Угля на складах ТЭС на 43% меньше минимально необходимых запасов", – сообщила компания во вторник, 9 февраля.

Так, по состоянию на 8-е февраля, запасы угля на ТЭС (всех марок) с начала ноября прошлого года уменьшились в 6,5 раза до 384,4 тысяч тонн: "Из них газового угля – в 8,9 раза до 240 тысяч тонн, антрацитового – в 2,5 раза до 144,4 тысяч тонн".

"При этом, около 49% запасов угля (188 тысяч тонн) сосредоточено всего на двух ТЭС: Луганской и Славянской", – уточнили в регуляторе.

В частности, к концу прошедшей недели, по сравнению с ее началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 18%, то есть на 52,9 тыс. тонн. При этом запасы антрацитового угля за неделю "практически не изменились", уменьшившись всего на 500 тонн.

При этом, если сравнивать с предыдущим отчетом, по состоянию на 31 января запасы топлива на складах ТЭС составляли 436,8 тысячи тонн. Таким образом, менее чем за 10 дней запасы угля в Украине сократились примерно на 53 тысячи тонн.

В то же время, пока что "Укрэнерго" не прогнозирует ограничений энергопитания, в виде веерных отключений электричества. Как сообщается в отчете ведомства, бороться с недостачей угля "в условиях значительного снижения средней температуры воздуха в период с 8 по 20 февраля" будут при помощи "перебалансировки энергосистемы и соблюдения ее операционной безопасности всеми доступными средствами".

В среду, 3 февраля в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) предупредили, что ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС, что "может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей".

Напомним, в Украине уже 10 энергоблоков тепловых электростанций находятся в аварийном состоянии. По словам народный депутата Андрей Жупанина, в настоящее время на аварийном ремонте находятся блоки ТЭС общей мощностью 6500 МВт, при том, что в прошлые годы такой показатель никогда не превышал 3000 МВт.