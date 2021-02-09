Похолодання в Україні: вугілля на складах ТЕС залишилося на 43% менше мінімального рівня

За три місяці запаси чорного палива на теплоелектростанціях країни зменшилися в 6,5 разів.

На складах теплових електростанцій закінчується вугілля. Як повідомляється в тижневому звіті Національної енергетичної компанії "Укренерго" за період з 1 по 7 лютого: "Ситуація із запасами вугілля на складах ТЕС залишається критичною".

"Вугілля на складах ТЕС на 43% менше мінімально необхідних запасів", — повідомила компанія у вівторок, 9 лютого.

Так, станом на 8 лютого, запаси вугілля на ТЕС (усіх марок) з початку листопада минулого року зменшилися в 6,5 разів до 384,4 тисяч тонн: "З них газового вугілля — у 8,9 разів до 240 тисяч тонн, антрацитового — в 2,5 рази до 144,4 тисяч тонн ".

"При цьому, майже 49% запасів вугілля (188 тисяч тонн) зосереджено всього на двох ТЕС: Луганській та Слов'янській", — уточнили в регуляторі.

Зокрема, до кінця минулого тижня, порівняно з його початком, запаси газового вугілля на ТЕС зменшилися на 18%, тобто на 52,9 тис. тонн. Водночас запаси антрацитового вугілля за тиждень "практично не змінилися", зменшившись всього на 500 тонн.

При цьому, якщо порівнювати з попереднім звітом, станом на 31 січня запаси палива на складах ТЕС становили 436,8 тисячі тонн. Таким чином, менш ніж за 10 днів запаси вугілля в Україні скоротилися приблизно на 53 тисячі тонн.

У той же час, поки що "Укренерго" не прогнозує обмежень енергоживлення, у вигляді віялових відключень електрики. Як повідомляється в звіті відомства, боротися з нестачею вугілля "в умовах значного зниження середньої температури повітря в період з 8 по 20 лютого" будуть за допомогою "перебалансування енергосистеми та дотримання її операційної безпеки всіма доступними засобами".

У середу, 3 лютого в Нацкомісії, що здійснює держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) попередили, що щоденне зменшення запасів вугілля загрожує стабільній роботі енергоблоків ТЕС, що "може спровокувати виникнення загальносистемної аварії в об'єднаній енергосистемі України та введення в дію графіків аварійного припинення електропостачання споживачів".

Нагадаємо, в Україні вже 10 енергоблоків теплових електростанцій знаходяться в аварійному стані. За словами народного депутата Андрій Жупанина, наразі на аварійному ремонті знаходяться блоки ТЕС загальною потужністю 6500 МВт, при тому, що в минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3000 МВт.