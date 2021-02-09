Число аварийных энергоблоков в Украине выросло до 10-ти

К 9-ти энергоблокам, нуждавшимся в срочном ремонте, добавился еще один – на Ладыжинской ТЭС, в Винницкой области.

В Украине уже 10 энергоблоков тепловых электростанций находятся в аварийном состоянии, сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин.

"Вчера поздно вечером в аварийный ремонт был выведен еще один энергоблок – блок № 4 Ладижинськои ТЭС (группа компаний ДТЭК)", – написал Жупанин у себя в Facebook во вторник, 9 февраля.

Таким образом, по словам нардепа, по состоянию на обед вторника в аварийном ремонте находится 10 энергоблоков: 9 блоков на ТЭС группы ДТЭК и один блок Донбассэнерго. Эти данные политик почерпнул из открытых источников. В частности, соответствующую таблицу опубликовала Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". В графике красным цветом отмечены 10 энергоблоков.

"Всего в аварийном ремонте находятся блоки ТЭС общей мощностью 6500 МВт. Ранее в прошлые годы такой показатель никогда не превышал 3000 МВт", – рассказал Жупанин. Депутат уточнил, что дефициты электричества, "возникающие в результате таких серьезных проблем" покрываются другими генерирующими компаниями, а также импортом электроэнергии.

Автор поста заключил: "Такое ощущение, что на нас порчу навели с этой энергетикой".

На днях, глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус отметил, что по состоянию на полдень 7-го февраля в Украине было 9 энергоблоков, находящихся на ремонте. По информации Геруса, в их число вошли:

7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК: 4 блока Криворожской ТЭС, а также – по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС;

1 энергоблок Славянской ТЭС ("Донбассэнерго");

1 энергоблок Вуглегорской ТЭС ("Центрэнерго").

Теперь к ним добавился еще один аварийный блок на Ладыжинской ТЭС, расположенной в Винницкой области. Отметим, что строительство Государственной районной электростанции в Ладыжине было начато еще в 1968 году, и закончено в 1972-ом. На станции установлено 6 энергоблоков, мощностью 300 мВт каждый.

Кроме того, новое отключение энергоблоков в пятницу утром, 5-го февраля, произошло на Запорожской ТЭС. Ее компания-владелец (ДТЭК) отметила, что случившееся технологическое нарушение – "нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки".