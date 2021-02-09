Кількість аварійних енергоблоків в Україні зросла до 10-ти

До 9-ти енергоблоків, які потребують термінового ремонту, додався ще один — на Ладижинській ТЕС, у Вінницькій області.

В Україні вже 10 енергоблоків теплових електростанцій знаходяться в аварійному стані, повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Жупанин.

"Учора пізно ввечері в аварійний ремонт був виведений ще один енергоблок — блок № 4 Ладижинської ТЕС (група компаній ДТЕК)", — написав Жупанин у себе у Facebook у вівторок, 9 лютого.

Таким чином, за словами нардепа, станом на обід вівторка в аварійному ремонті знаходиться 10 енергоблоків: 9 блоків на ТЕС групи ДТЕК і один блок Донбасенерго. Ці дані політик почерпнув із відкритих джерел. Зокрема, відповідну таблицю опублікувала Національна енергетична компанія "Укренерго". У графіку червоним кольором позначені 10 енергоблоків.

"Усього в аварійному ремонті знаходяться блоки ТЕС загальною потужністю 6500 МВт. Раніше в минулі роки такий показник ніколи не перевищував 3000 МВт", — розповів Жупанин. Депутат уточнив, що дефіцити електрики, що "виникають унаслідок таких серйозних проблем" покриваються іншими компаніями, що генерують, а також імпортом електроенергії.

Автор допису завершив: "Таке відчуття, що на нас причину навели із цією енергетикою".

Днями, глава енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус зазначив, що станом на полудень 7-го лютого в Україні було 9 енергоблоків, які знаходяться на ремонті. За інформацією Геруса, у цей перелік увійшли:

7 енергоблоків на ТЕС групи компаній ДТЕК: 4 блоки Криворізької ТЕС, а також — по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС;

1 енергоблок Слов'янської ТЕС ( "Донбасенерго");

1 енергоблок Вуглегірської ТЕС ( "Центренерго").

Тепер до них додався ще один аварійний блок на Ладижинській ТЕС, розташований у Вінницькій області. Зазначимо, що будівництво Державної районної електростанції в Ладижині було розпочато ще в 1968 році, і закінчено в 1972-му. На станції встановлено 6 енергоблоків, потужністю 300 мВт кожен.

Крім того, нове відключення енергоблоків у п'ятницю вранці, 5-го лютого, відбулося на Запорізькій ТЕС. Її компанія-власник (ДТЕК) зазначила, що те, що трапилося технологічне порушення — "нерідке явище для будь-якої теплової генерації, особливо в період високого навантаження".