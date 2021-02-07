В Украине на аварийном ремонте находятся 9 энергоблоков, - Рада

Андрей Герус считает, что некоторые участники энергетического рынка скрывают реальное положение дел.

Глава энергетического комитета ВРУ Андрей Герус написал на своей странице в Facebook, что по состоянию на 12:00 7 февраля в Украине было 9 энергоблоков, находящихся на ремонте.

В частности, по информации Геруса, на ремонте находятся:

7 энергоблоков на ТЭС группы компаний ДТЭК (4 блока Криворожской ТЭС, по одному блоку на Приднепровской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС);

1 энергоблок Славянской ТЭС (Донбассэнерго);

1 энергоблок Вуглегорской ТЭС (Центрэнерго).

Он подчеркнул, что также на ремонте находятся 6 блоков, которые не работают из-за отсутствия топлива.

"Несмотря на сложности, вызванные нерабочим состоянием некоторых энергоблоков, диспетчеры Укрэнерго балансируют энергосистему, у всех потребителей есть стабильная и бесперебойная подача электроэнергии", — написал Герус.

Также он подчеркнул, что с понимаем относится к тому, что у некоторых участников рынка есть желание скрыть реальное положение дел.

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Напомним, вечером 3 февраля произошла авария на Запорожской ТЭС — отключили энергоблоки, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших селах пропал свет, связь и интернет. Около 22:00 мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал, что Запорожская ТЭС начала работать в штатном режиме.

В связи с происшествием, в ДТЭК заявили, что его причиной стало замыкание на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго". По данным СМИ, из-за аварии в этот же день Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго".

5 февраля на Запорожской ТЭС произошло новое отключение энергоблока.