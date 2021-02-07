В Україні на аварійному ремонті перебувають 9 енергоблоків, — Герус

Андрій Герус вважає, що деякі учасники енергетичного ринку приховують реальний стан справ.

Голов енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус написав на своїй сторінці в Facebook, що станом на 12:00 7 лютого о Україні було 9 енергоблоків, які знаходяться на ремонті.

Зокрема, за інформацією Геруса, на ремонті знаходяться:

7 енергоблоків на ТЕС групи компаній ДТЕК (4 блоки Криворізької ТЕС, по одному блоку на Придніпровській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС);

1 енергоблок Словʼянської ТЕС (Донбасенерго);

1 енергоблок Вуглегірської ТЕС (Центренерго).

Він підкреслив, що також на ремонті знаходяться 6 блоків, які не працюють через відсутність палива.

"Незважаючи на складнощі, які спричинені неробочим станом деяких енергоблоків, диспетчери Укренерго збалансовують енергосистему, усім споживачам є стабільна та безперебійна подача електроенергії", — написав Герус.

Також він відзначив, що з розумінням ставиться до того, що у деяких учасників ринку є бажання приховати реальний стан справ.

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Нагадаємо, увечері 3 лютого сталася аварія на Запорізькій ТЕС — відключили енергоблоки, в результаті чого в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникло світло, звʼязок і інтернет. Близько 22:00 мер Енергодара Дмитро Орлов написав, що Запорізька ТЕС почала працювати в штатному режимі.

В ДТЕК заявили, що причиною інциденту стало замикання на підстанції "Луч" оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго". За даними ЗМІ, через аварію в цей же день Україна в екстреному порядку запросила 500 МВт електроенергії у ГПО "Біленерго".

5 лютого на Запорізькій ТЕС сталося нове відключення енергоблоку.