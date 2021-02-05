На Запорожской ТЭС произошло новое отключение энергоблока

Ситуация произошла из-за протекания масла на теплогенераторе ТГ-1. Чтобы компенсировать нагрузку, был запущен второй блок ТЭС.

В пятницу утром, 5-го февраля, на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС) произошло новое отключение энергоблоков. Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице "ДТЕК Запорізька ТЕС".

"Сегодня, в 10:49 был отключен энергоблок №1 Запорожской ТЭС из-за временной неисправности системы охлаждения блочного трансформатора 1Т", – сообщается в публикации на странице Запорожской ТЭС.

Как отмечает запорожское региональное отделения холдинга Рината Ахметова "ДТЭК", пострадавших в результате аварии нет. При этом, станция продолжает работать лишь частично: "На данный момент станция работает двумя блоками (№3 и №4), и несет мощность около 400 МВт".

"Отключение блока не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение региона, – добавили в пресс-центре "ДТЭК". – Энергетики станции оперативно начали пусковые работы на блоке №2 для возмещения графика нагрузки первого блока".

[ + – ] Источник: "ДТЕК Запорізька ТЕС"

"Обращаем ваше внимание, что такое технологическое нарушение – нередкое явление для любой тепловой генерации, особенно в период высокой нагрузки. Это не внештатная ситуация или авария", – добавили в холдинге. В компании уверяют, что после того, как энергетики "устранят недостатки" в работе энергоблока №1, тот будет готов включиться в энергосистему.

Напомним, в среду, 3-го февраля на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой город Энергодар остался без света и воды. В связи с происшествием, в ДТЭК заявили, что его причиной стало замыкание на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго". По данным СМИ, из-за аварии в этот же день Украина в экстренном порядке запросила 500 МВт электроэнергии у ГПО "Белэнерго".

После непродолжительных ремонтных работ, накануне, 4-го февраля, на Запорожской ТЭС возобновили работу трех энергоблоков №1, №3 и №4, которые были подключены к системе энергоснабжения. Одновременно с этим, согласно актуальным данным от "Укрэнерго", первый и второй энергоблоки Запорожской ТЭС все еще находятся в аварийном ремонте:

Отметим, за несколько дней до этого, в воскресенье, 17-го января аварийная остановка одного из энергоблоков была произведена на Славянской ТЭС. Как сообщила пресс-служба ПАО Донбассэнерго, владеющая станцией, основное оборудование перестало работать "из-за повышенной вибрации подшипника турбоагрегата".