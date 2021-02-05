На Запорізькій ТЕС сталося чергове аварійне відключення енергоблоку

Аварія сталася через протікання масла на теплогенераторі ТГ-1. Щоб компенсувати навантаження був запущений другий блок ТЕС.

У п'ятницю вранці, 5-го лютого, на Запорізькій тепловій електростанції (ТЕС) сталося чергове аварійне відключення. Відповідну заяву опубліковано на Facebook-сторінці "ДТЕК Запорізька ТЕС".

"Сьогодні, о 10:49 був відключений енергоблок №1 Запорізької ТЕС через тимчасову несправність системи охолодження блочного трансформатора 1Т", — повідомляється в публікації на сторінці Запорізької ТЕС.

Як зазначає запорізьке регіональне відділення холдингу Ріната Ахметова "ДТЕК", що постраждалих унаслідок аварії немає. Водночас, станція продовжує працювати лише частково: "Наразі станція працює двома блоками (№3 і №4), і має потужність майже 400 МВт".

"Відключення блоку не вплинуло на енергопостачання та водопостачання регіону, — додали в прес-центрі "ДТЕК". — Енергетики станції оперативно почали пускові роботи на блоці №2 для відшкодування графіка навантаження першого блоку".

[ + – ] Джерело: "ДТЕК Запорізька ТЕС"

Нагадаємо, у середу, 3-го лютого на Запорізькій ТЕС сталася аварія, унаслідок якої місто Енергодар залишилося без світла та води. У зв'язку з подією, у ДТЕК заявили, що його причиною стало замикання на підстанції "Луч" оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго". За даними ЗМІ, через аварію цього ж дня Україна в екстреному порядку надіслала запит на отримання 500 МВт електроенергії у ДПО "Біленерго".

Після нетривалих ремонтних робіт, напередодні, 4-го лютого, на Запорізькій ТЕС відновили роботу трьох енергоблоків №1, №3 та №4, які були підключені до системи енергопостачання. Одночасно з цим, відповідно до актуальних даних від "Укренерго", перший і другий енергоблоки Запорізької ТЕС досі знаходяться в аварійному ремонті:

Зазначимо, за кілька днів до цього, у неділю, 17-го січня аварійна зупинка одного з енергоблоків була проведена на Слов'янській ТЕС. Як повідомила прес-служба ПАТ Донбасенерго, що володіє станцією, основне обладнання перестало працювати "через підвищену вібрацію підшипника турбоагрегату".