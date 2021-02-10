Джип протаранил бензовоз под Киевом, пытаясь удрать от полиции, есть пострадавшие (видео)

Один из пострадавших в тяжелом состоянии госпитализирован после масштабного ДТП в Киевской области

В ночь на 10 февраля внедорожник марки GMC пытался удрать от полиции и протаранил грузовик на трассе между Бучей и Ворзелем. Видео с последствиями ДТП появилось в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

По данным источников, легковой автомобиль двигался со скоростью не менее 140 километров в час, чтобы скрыться от сотрудников полиции. В результате сильного столкновения с бензовозом пострадали три молодых человека, одного из них бригада "скорой помощи" из города Буча увезла в больницу, состояние пациента оценили, как тяжелое.

"Слава богу, что были пристегнутые и была фура, а не легковушка! Ребята не бухайте за рулём и не убегайте от полиции! Спасибо за оперативность скорой помощи города Буча", — идет речь в сообщении.

В ролике с места ДТП можно заметить, что грузовая фура приняла удар "в лоб", после чего получила серьезные повреждения в области фары и двери с водительской стороны. Оторвавшиеся части легковушки разбросало по трассе, у джипа отвалилось переднее колесо, а вся правая сторона после удара сильно помята.

Ранее в Южной Австралии коала привела к массовому ДТП на одном из самых оживленных шоссе в регионе. Животное неожиданно выбежало на проезжую часть, ближайший водитель резко затормозил, а следовавшие за ним семь автомобилей поочередно столкнулись друг с другом. В результате аварии на шоссе образовалась крупная пробка, однако никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

Пока ехали спасатели, водители и пассажиры успели познакомиться с виновником происшествия. Как заявили очевидцы, коала вела крайне спокойно, дружелюбно и без опаски шла на контакт, будто даже позировала для фотографий. Животное поймали и посадили за руль одного из автомобилей, где оно быстро освоилось, подержалось за руль, а также исследовало задние сидения салона. Вскоре прибыли сотрудники полиции, которые увезли зверя в местный центр помощи. Осмотрев коалу, ветеринары отпустили ее обратно в лес.