Джип протаранив бензовоз під Києвом, намагаючись втекти від поліції, є постраждалі (відео)

Один з постраждалих у важкому стані госпіталізований після масштабної ДТП у Київській області

У ніч на 10 лютого позашляховик марки GMC намагався втекти від поліції і протаранив вантажівку на трасі між Бучею та Ворзелем. Відео з наслідками ДТП з'явилося у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

За даними джерел, легковий автомобіль рухався зі швидкістю не менше 140 кілометрів на годину, щоб сховатися від співробітників поліції. У результаті сильного зіткнення з бензовозом постраждали три молоді людини, одного з них бригада "швидкої допомоги" з міста Буча відвезла в лікарню, стан пацієнта оцінили як важкий.

"Слава Богу, що були пристебнуті і була фура, а не легковик! Хлопці, не бухайте за кермом і не тікайте від поліції! Дякую за оперативність швидкої допомоги міста Буча", — йдеться в повідомленні.

У ролику з місця ДТП можна помітити, що вантажна фура прийняла удар "в лоб", після чого отримала серйозні пошкодження фари і дверей з боку водія. Частини легковика розкидало по трасі, у джипа відвалилося переднє колесо, а вся права сторона після удару сильно пом'ята.

Раніше в Південній Австралії коала призвела до масової ДТП на одному з найжвавіших шосе в регіоні. Тварина несподівано вибігла на проїжджу частину, найближчий водій різко загальмував, а сім автомобілів за ним по черзі зіткнулися один з одним. У результаті аварії на шосе утворився великий затор, проте ніхто з учасників ДТП серйозно не постраждав.

Поки їхали рятувальники, водії і пасажири встигли познайомитися з винуватцем події. Як заявили очевидці, коала поводилась вкрай спокійно, дружелюбно і легко йшла на контакт, ніби навіть позувала для фотографій. Тварину зловили і посадили за кермо одного з автомобілів, де вона швидко освоїлася, потрималася за кермо, а також досліджувала задні сидіння салону. Невдовзі прибули співробітники поліції, які відвезли звіра в місцевий центр допомоги. Оглянувши коалу, ветеринари відпустили її назад до лісу.