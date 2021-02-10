НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома", - Гео Лерос

НАБУ расследует дело о продаже электричества в обход рыночных цен, что привело к убыткам.

Сегодня (10 февраля) Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в главном офисе "Энергоатома". Об этом заявляет депутат Гео Лерос на своей странице в Фейсбуке.

"Сейчас НАБУ проводит обыски по уголовному делу, когда 21 декабря 2020 года креатура Офиса президента и господина Деркача вице-президент Якоб Хартмут лично реализовывал электроэнергию по нерыночной цене. В том числе на компанию United Energy, принеся Энергоатому убытков приблизительно на 2,4 млрд гривен", — заявляет Лерос.

По его словам, после смены руководства компании, на ключевые должности зашли люди Деркача и заместителя офиса президента Татарова. Они занимаются тем, что продают электричество "Энергоатому" в убыток через трейдеров.

Убыток государственной компании за 7 месяцев составит 6-8 млрд гривен.

[ + – ] скан дела

В пресс-службе НАБУ и "Энергоатома" на момент написания новости никак не отреагировали на заявление нардепа.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Напомним, в декабре 2020 "Энергоатом" завершил строительство централизованного хранилища для хранения отработанного ядерного топлива.

Сообщалось, что "Энергоатом" завершил год с убытками из-за "разницы курса".