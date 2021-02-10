НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому", — Гео Лерос

НАБУ розслідує справу про продаж електрики в обхід ринкових цін, що призвело до збитків.

Сьогодні (10 лютого) Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в головному офісі "Енергоатому". Про це заявляє депутат Гео Лерос на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Зараз НАБУ проводить обшуки у кримінальній справі, коли 21 грудня 2020 року креатура Офісу президента і пана Деркача віце-президент Якоб Хартмут особисто реалізовував електроенергію за неринковою ціною. У тому числі на компанію United Energy, принісши Енергоатому збитків приблизно на 2,4 млрд гривень", — заявляє Лерос.

За його словами, після зміни керівництва компанії, на ключові посади зайшли люди Деркача та заступника офісу президента Татарова. Вони займаються тим, що продають електрику "Енергоатому" в збиток через трейдерів.

Збиток державної компанії за 7 місяців становитиме 6-8 млрд гривень.

[ + – ] скан справи

У прес-службі НАБУ та "Енергоатому" на момент написання новини ніяк не відреагували на заяву нардепа.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох чинних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

Нагадаємо: у грудні 2020 "Енергоатом" завершив будівництво централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

Повідомлялося, що "Енергоатом" завершив рік зі збитками через "різницю курсу".