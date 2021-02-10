Полиция начала штрафовать нарушителей ПДД на основании заявлений других участников движения

Украинский стартап разработал мобильное приложение, которое позволяет зафиксировать на видео момент нарушения и направить его в патрульную полицию.

Некоторые подразделения полиции уже выявляют нарушителей ПДД, используя видео, которое им присылают свидетели. "Получив заявление общественников, вызываем нарушителя в полицию, показываем ему видео с моментом нарушения. Большинство являются, признают вину и соглашаются оплатить штраф. Областное руководство нашу инициативу поддерживает", – сказал замначальника управления патрульной полиции города Бровары (Киевская область) Юрий Ющенко, сообщило издание UA-Reporter.

Зафиксировать видео с моментом нарушения позволяет бесплатное мобильное приложение dashcamUA. Оно постоянно перезаписывает 30-секундные видео, то есть каждые 30 секунд записи сохраняются вместо предыдущих.

Когда свидетель видит нарушение ПДД, ему нужно просто кликнуть по экрану и последние 30 секунд видео будут перенесены в постоянную память приложения. Потом его можно отправить в полицию. Получив заявление, полиция вызывает нарушителя, показывает ему видео с моментом нарушения и выписывает штраф.

Сам заявитель остается неизвестным. Его видео отправляется в полицию с заявлением от имени общественной организации "ДешкемЮЕй", разъяснил основатель стартапа Алексей Афонин.

Партнер проекта dashcamUa адвокат Иван Пятак пояснил, что законодательство не обязывает патрульную полицию привлекать к ответственности водителей на основании видеофиксации нарушений с помощью приложения. "Мы используем закон "Об обращении граждан", в котором сказано, что полиция обязана принять заявление о любом нарушении закона. И в течение 30 дней сообщить заявителю о результатах. В большинстве случаев получаем отписки. Но лед тронулся, полиция все чаще использует нашу информацию для повышения безопасности на дорогах", – рассказал он.

Адвокат Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей, отметил, что видео с приложения не всегда позволяет достоверно определить, кто был за рулем в момент нарушения. Можно лишь выяснить владельца машины. "В 2010 году норму о привлечении к ответственности владельца автомобиля Конституционный суд признал не соответствующей Конституции. Нельзя привлекать к ответственности только потому, что человеку принадлежит некое имущество, в том числе автомобиль. Также никто не обязан, в соответствии со ст. 63 Конституции, свидетельствовать против себя и своих близких", – разъяснил адвокат.

Напомним, водители в Украине начали использовать специальное устройство, которое на ходу меняет номера автомобиля перед камерами видеофиксации нарушений ПДД.

Система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября 2020 года может регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.

1 июня 2020 года в Киеве официально заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Первый штраф за превышение скорости получил водитель Audi Q7, который в 00:01 проехал по Чоколовскому бульвару со скоростью 75 км/ч при максимально разрешенных 70 км/ч.