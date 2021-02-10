Поліція почала штрафувати порушників ПДР на підставі заяв інших учасників руху

Український стартап розробив мобільний додаток, що дозволяє зафіксувати на відео момент порушення та надсилати його до патрульної поліції.

Деякі підрозділи поліції вже виявляють порушників ПДР, використовуючи відео, яке їм надсилають свідки. "Отримавши заяву громадян, викликаємо порушника до поліції, показуємо йому відео з моментом порушення. Більшість зʼявляються, визнають провину та погоджуються сплатити штраф. Обласне керівництво нашу ініціативу підтримує", — сказав заступник начальника управління патрульної поліції міста Бровари (Київська область) Юрій Ющенко, повідомило видання UA-Reporter.

Зафіксувати відео з моментом порушення дозволяє безкоштовний мобільний додаток dashcamUA. Воно постійно перезаписує 30-секундні відео, тобто кожні 30 секунд запису зберігаються замість попередніх.

Коли свідок бачить порушення ПДР, йому потрібно просто натиснути на екран й останні 30 секунд відео будуть перенесені в постійну пам'ять програми. Потім його можна наділсати до поліції. Отримавши заяву, поліція викликає порушника, показує йому відео з моментом порушення та виписує штраф.

Власне заявник залишається невідомим. Його відео надсилається до поліції із заявою від імені громадської організації "ДешкемЮЕй", роз'яснив засновник стартапу Олексій Афонін.

Партнер проекту dashcamUa адвокат Іван П'ятак пояснив, що законодавство не зобов'язує патрульну поліцію притягати до відповідальності водіїв на підставі відеофіксації порушень за допомогою програми. "Ми використовуємо закон "Про звернення громадян", в якому сказано, що поліція зобов'язана розглянути заяву про будь-яке порушення закону. І протягом 30 днів повідомити заявника про результати. У більшості випадків отримуємо відписки. Але крига скресла, поліція все частіше використовує нашу інформацію для підвищення безпеки на дорогах", — розповів він.

Адвокат Вадим Володарський, який спеціалізується на захисті прав водіїв, зазначив, що відео з програми не завжди дозволяє достовірно визначити, хто був за кермом у момент порушення. Можна лише з'ясувати власника машини. "У 2010 році норму про притягнення до відповідальності власника автомобіля Конституційний суд визнав не відповідною Конституції. Не можна притягати до відповідальності тільки тому, що людині належить якесь майно, зокрема автомобіль. Також ніхто не зобов'язаний, відповідно до ст. 63 Конституції, свідчити проти себе та своїх близьких", — роз'яснив адвокат.

Нагадаємо, водії в Україні почали використовувати спеціальний пристрій, який на ходу змінює номери автомобіля перед камерами відеофіксації порушень ПДР.

Система автофіксації порушень ПДР на українських дорогах із 19 листопада 2020 року може реєструвати порушення, вчинені власниками авто на іноземній реєстрації.

1 червня 2020 року в Києві офіційно запрацювала система відеофіксації порушень ПДР. Перший штраф за перевищення швидкості отримав водій Audi Q7, який о 00:01 проїхав Чоколівським бульваром зі швидкістю 75 км/год при максимально дозволених 70 км/год.