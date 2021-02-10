Украина попросит у Канады аудиозапись о вероятно умышленном сбивании Ираном самолета МАУ

Ранее в Канаде заявили. что получили секретный аудиофайл, который может свидетельствовать об умышленной катастрофе украинского самолета.

Украина направила в Канаду запрос с просьбой передать аудиозапись разговора якобы главы МИД Ирана об авиакатастрофе самолета МАУ. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, это будет уже четвертый запрос у Канады.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у нее записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, поскольку процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно: в Канаде и в Украине", — заявил Мамедов.

Он добавил, что это может поспособствовать ускорению установления истины и восстановления справедливости.

Напомним, канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, обсуждает возможность выдачи атаки на рейс PS 752 за преднамеренный акт, к которому власти не имеют отношения.

Напомним, 8 января 2020 года Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в небе над Тегераном самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Были выпущены две ракеты. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 138 человек, связанных с Канадой.

Канада продолжит работу по привлечению Ирана к ответственности за сбитый украинский самолет. Она потребует от него компенсаций родственникам жертв и привлеченным государствам. Об этом говорится в отчете депутата парламента и специального советника премьер-министра страны Ральфа Гудейла, опубликованном в декабре прошлого года. В отчете собрана вся имевшаяся на тот момент день информация о катастрофе и ее причинах, о ходе международных переговоров, действиях сторон. В нем подробно описана реакция правительства Канады на сообщение о трагедии. Также в документе приведены вопросы, которые Канада поставила иранской стороне.

В феврале родственники жертв трагедии в Канаде подали коллективный иск, в котором они требуют компенсации в 1,1 млрд долларов. Ответчиками выступают государство Иран, его руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи и высокопоставленные военные.