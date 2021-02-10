Дозиметр пассажира показал превышение уровня радиации в вагоне "УЗ" в десятки раз (фото)

Работники поезда не реагировали на жалобы пассажира – владельца дозиметра. В результате на него составили акт и высадили, из-за чего мужчина намерен обратиться в суд.

Во вторник, 9 февраля, дозиметр пассажира зафиксировал серьезное превышение нормы радиационного фона в вагоне поезда №726 направления "Киев-Харьков". Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на владельца дозиметра Андрея Погорлюка.

По словам Погорлюка, его устройство сработало в пятом вагоне поезда.

"У меня в сумке всегда в спящем режиме лежит датчик радиационного фона гамма-излучения "Терра-П", но он так устроен, что после превышения нормы он включается автоматически. Норма – до 0,3 микрозиверт в час. Прибор показывал до 10 микрозиверт в час, это в 32 раза больше максимально допустимой дозы", – рассказал пассажир.

Фото: Суспільне

При этом мужчина зафиксировал превышение показателей тольк в одном вагоне. Когда он пошел проверить в остальных – превышения не было. Погорлюк обратился к стюардам, однако они на его жалобы никак не реагировали. После этого он решил вызвать полицию и спасателей, следом за этим правоохранителей вызвали и стюарды. Полиция и экстренные службы ждали поезд на остановке поезда в Миргороде. Однако то время, которое предшествовало остановке, Андрей продолжал измерять радиационный фон – показатели начали снижаться.

"Пока я ехал, измерял. На начале пути – около 10, до конца у меня на датчике упало до 0,8 микрозиверт. МЧСники пришли с прибором, который назвали сертифицированным, и он показал 0,27. Однако норма в Миргороде – 0,11 микрозиверта, в соседних вагонах было 0,12. А здесь все равно 0,27 микрозиверта, то есть все равно природный фон превышен двукратно. Он не выше граничного, но 0,2 – это уже много", – утверждает пассажир.

В свою очередь, стюард поезда составил акт, в котором говорится о "нарушениях дисциплины" со стороны пассажира.

Фото: Суспільне

"Составлен акт о том, что, согласно п. № 726, в вагоне №5 пассажир нарушал дисциплину, вел себя неадекватно и говорил, что в вагоне радиация, чем нарушал общественный порядок", – говорится в акте.

Андрей утверждает, что другие пассажиры поезда не подписали акт.

После того, как Погорлюка высадили из поезда, он был вынужден добираться домой на такси. Теперь он собирается обращаться в суд, поскольку считает действия железнодорожником незаконными. Он уверен, что в поезде перевозили что-то радиоактивное, и намерен написать соответствующее заявление в СБУ.

"И буду писать жалобы, юрист готовит судебный иск в "Укрзализныцю" за незаконную высадку, что стюарды не приняли никаких мер после моего сообщения о возможной проблеме", – рассказал пассажир.

В свою очередь, директор "Украинской железнодорожной скоростной компании" АО "Украинская железная дорога" Андрей Уманец рассказал представителям СМИ, что контрольные замеры радиационного фона нарушений не выявили.

Напомним, как стало известно на днях, на интерактивной карте "OpenStreetMap", которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализниці", территория Автономной Республики Крым обозначена, как "Южный федеральный округ России", и обведена границами с соответствующей маркировкой.

Позже компания призвала сервис "OpenStreetMap" исправить ошибку.