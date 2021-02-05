В "Укрзализныце" ответили на инцидент с "российским" Крымом на картах компании

Госкомпания попросила независимое сообщество картографов разобраться в вопросе некорректного отображения АР Крым на картах своего сервиса.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" призвала авторов некоммерческого веб-проекта по созданию подробной бесплатной карты мира "OpenStreetMap" внести в своим карты коррективы. В своей публикации украинская госкомпания сообщает, что "как и многие другие международные коммерческие и государственные компании" она использует на своих ресурсах карты "OpenStreet".

"АО "Укрзализныця" обращается к "OpenStreetMap" с просьбой разобраться в вопросе некорректного отображения АР Крым на картах сервиса. АР Крым – это неотъемлемая часть Украины, и ее некорректное отображение на любых сервисах, в частности электронных картах, недопустимо", – отметили в пресс-службе "Укрзализныци" в пятницу, 5 февраля.

Напомним, как стало известно на днях, на интерактивной карте "OpenStreetMap", которую использует сайт Юго-Западной железной дороги "Укрзализниці", территория Автономной Республики Крым обозначена, как "Южный федеральный округ России", и обведена границами с соответствующей маркировкой.

Источник: Оpenstreetmap.org

"Укрзализныця" призывает как можно скорее исправить ошибку на карте международного проекта "OpenStreetMap", – заявили в офисе "УЗ".

Кроме того, в публикации перевозчика уточняется, что специалисты компании уже изменили API сервиса с корректным отображением карты Украины, и в настоящее время "проводят полную ревизию своих электронных сервисов", на случай, если где-то осталось некорректное отображение.

Среди прочего, отмечается, что на финальной стадии находятся работы по внедрению обновленного сайта "УЗ".

Напомним, несколькими неделями ранее обнаружилось, что на сайте команды Алексея Навального Крым также обозначен как часть России, при том, что лидера российской оппозиции в СМИ никогда не упоминали, как горячего сторонника аннексии полуострова.