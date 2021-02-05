В "Укрзалізниці" відповіли на інцидент із "російським" Кримом на картах компанії

Держкомпанія попросила незалежне співтовариство картографів розібратися в питанні некоректного відображення АР Крим на картах свого сервісу.

Компанія-перевізник "Укрзалізниця" закликала авторів некомерційного веб-проекту зі створення докладної безкоштовної карти світу "OpenStreetMap" внести до своїх карт корективи. У своїй публікації українська держкомпанія повідомляє, що "як і багато інших міжнародних комерційних і державних компанії" вона використовує на своїх ресурсах карти "OpenStreet".

"АТ "Укрзалізниця" звертається до "OpenStreetMap" із проханням розібратися в питанні некоректного відображення АР Крим на картах сервісу. АР Крим — це невід'ємна частина України, і її некоректне відображення на будь-яких сервісах, зокрема електронних картах, неприпустимо", — зазначили в прес-службі "Укрзалізниці" в п'ятницю, 5 лютого.

Нагадаємо, як стало відомо днями, на інтерактивній карті "OpenStreetMap", яку використовує сайт Південно-Західної залізниці "Укрзалізниці", територія Автономної Республіки Крим позначена, як "Південний федеральний округ Росії", й обведена межами з відповідним маркуванням.

Джерело: Оpenstreetmap.org

"Укрзалізниця" закликає якомога швидше виправити помилку на карті міжнародного проекту "OpenStreetMap", — заявили в офісі "УЗ".

Крім того, у публікації перевізника уточнюється, що фахівці компанії вже змінили API сервісу з коректним відображенням карти України, і наразі "проводять повну ревізію своїх електронних сервісів", на випадок, якщо десь залишилося некоректне відображення.

Серед іншого, зазначається, що на фінальній стадії знаходяться роботи щодо впровадження оновленого сайту "УЗ".

Нагадаємо, кількома тижнями раніше виявилося, що на сайті команди Олексія Навального Крим також позначений як частина Росії, при тому, що лідера російської опозиції в ЗМІ ніколи не згадували, як палкого прихильника анексії півострова.