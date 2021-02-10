Полиция обыскала помещение, где, по мнению Нацкорпуса, находятся "титушки ОПЗЖ" (фото)

Полиция завела дело о хулиганстве, а советник министра МВД Зорян Шкиряк сообщил, что в здании якобы нашли оружие и гранаты.

Полиция обыскивает помещение, к которому пришли представители "Нацкорпуса", утверждая, что якобы там находятся "титушки ОПЗЖ". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские устанавливают данные лиц, находящихся по адресу ул. Тверской тупик , и цель их пребывания там.

"Полицейские обеспечивают правопорядок и проводят неотложные следственные действия, в том числе обыск в помещении на ул. Тверской тупик. Кроме того, правоохранители устанавливают анкетные данные лиц, находящихся по указанному адресу, и цель их прибытия", — сообщили полицейские.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 14 (Приготовление к уголовным преступлениям) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Советник министра МВД Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook опубликовал фотографию, сделанную во время обысков. На фото запечатлено оружие, патроны и несколько гранат.

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива в эфире NewsOne сообщил, что по адресу находится официально зарегистрированная организация "Патриоты — За жизнь", где спортсмены якобы готовятся к чемпионату Украины по боксу.

Напомним, в центре Киева в Тверском тупике "Нацкорпус" пришел на закрытую территорию, где, по мнению националистов, находятся "боевики Кивы-Медведчука".

Один из лидеров "Нацкорпуса" Сергей Жорин заявил, что почти неделю пророссийские боевики живут там на базе и готовят провокации. По его словам, если полиция не справится с ситуацией, то они будут задействовать свои силы.