Поліція обшукала приміщення, де, на думку Нацкорпусу, знаходяться "тітушки ОПЗЖ" (фото)

Поліція завела справу про хуліганство, а радник міністра МВС Зорян Шкіряк повідомив, що в будівлі нібито знайшли зброю і гранати.

Поліція обшукує приміщення, до якого прийшли представники "Нацкорпусу", стверджуючи, що нібито там знаходяться "тітушки ОПЗЖ". Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Поліцейські встановлюють дані осіб, які перебувають за адресою вул. Тверський тупик, і мету їх перебування там.

"Поліцейські забезпечують правопорядок і проводять невідкладні слідчі дії, зокрема обшук в приміщенні на вул. Тверський тупик. Крім того, правоохоронці встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, і мету їх прибуття", — повідомили поліцейські.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Приготування до кримінальних злочинів) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Радник міністра МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Facebook опублікував фотографію, зроблену під час обшуків. На фото зображено зброю, патрони і кілька гранат.

Нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива в ефірі NewsOne повідомив, що за адресою знаходиться офіційно зареєстрована організація "Патріоти — За життя", де спортсмени нібито готуються до чемпіонату України з боксу.

Нагадаємо, в центрі Києва в Тверському тупику "Нацкорпус" прийшов на закриту територію, де, на думку націоналістів, знаходяться "бойовики Ківи-Медведчука".

Один з лідерів "Нацкорпусу" Сергій Жорін заявив, що майже тиждень проросійські бойовики живуть там на базі і готують провокації. За його словами, якщо поліція не впорається з ситуацією, то вони задіють свої сили.